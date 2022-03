Rufisque : Un corps sans vie calciné découvert au quartier Dangou La découverte a été faite, jeudi 3 mars 2022, par la police dans les champs non loin du quartier de Dangou, à Rufisque. Le signalement fait via un appel téléphonique, a suffi pour mettre en branle la police, à travers la Brigade de Recherche, suivie par la police scientifique (DPTS) ainsi que les sapeurs-pompiers. Emedia.sn

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Une fois sur les lieux, explique la source de Emedia, " c’est un individu de sexe masculin, d’environ 1,85 mètre qui a été retrouvé, complètement calciné, couché sur le dos dans des herbes, les pieds ligotés, la bouche muselée avec un tissu, une ceinture calcinée autour de la poitrine, une bague sur l’auriculaire gauche ".



La même source révèle qu’à " ses côtés, ont été découverts des résidus de bidons (kirène) sentant de l’essence et une culotte de couleur verte ". Poussant l’explication plus loin, notre source nous fait savoir que " des traces de pas de course sont visibles sur le sol suivant une trajectoire en diagonale sur plus de 100m. Des traces identiques, à l’aller comme au retour des lieux du drame, laissent croir e, toujours selon la source de Emedia, que le forfait est commis en réunion ".



Dans tous les cas, Emedia est en mesure de dire que l’enquête de voisinage n’a donné aucune indication pour le moment. Toutefois, ce même voisinage n’a pas manqué de relever que cet espace de buissons touffus sert de repaire ou de zone de repli, à des délinquants ou encore de fumoir.



Pour les besoins de l’enquête, le déclarant a été convoqué à la police pour une audition sur PV. Et, de concert avec la DPTS, des prélèvements et des prises de vue ont été réalisés avant l’évacuation du corps sans vie par les sapeurs-pompiers, pour les besoins d’une autopsie. Le procureur saisi, a aussitôt ouvert une enquête.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook