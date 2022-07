Rufisque: Zahra Iyane Thiam Diop remet 100 millions F CFA aux commerçants du département

Après les départements de Pikine et de Guédiawaye jeudi dernier, Madame le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, était à Rufisque ce vendredi. Un montant de 100 millions de Francs CFA est mis à la disposition des commerçants du département de Rufisque. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Appui aux commerçants de la région de Dakar, donc des acteurs de l’ESS, secteur auquel Monsieur le Président de la République, SEM Macky Sall, accorde une attention particulière.