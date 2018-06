Rufisque offshore profond : African petroleum's traîne l'État et Total devant le Cirdi

Le Président directeur général de la compagnie African petroleum's (Ap) a introduit un recours contre l'État du Sénégal.

Selon Enquête, qui donne l'information, il s'agit d'une procédure arbitrale au Centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement (Cirdi).

L'attribution de deux blocs, où la succursale sénégalaise de Ap détenait 90%d'intérêt, au géant français Total, ne passe pas, rapporte le journal.

"Ap a remarqué, dans de récents comptes rendus de médias, que la compagnie Total a achevé une importante acquisition sismique sur le bloc de Rufisque offshore profond (Rop) et envisage de forer un puits en 2019. La compagnie continue de se prévaloir de ses droits, selon le Contrat de production et de partage (Cpp) sur ce bloc".





