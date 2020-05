Rumeur d’une entrevue Macky -Aliou Sall: Leral bien informé du dernier jour où le président a rencontre son frère… Aliou Sall, sa femme Aissata et son chauffeur porteurs du virus de la COVID-19, les langues se délient et les rumeurs s’accumulent sur une éventuelle rencontre avec son frère, le président Macky. Leral.net grand fouineur, tient de source très bien informée leur dernier jour de rencontre…

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 14:23 | | 1 commentaire(s)|

Depuis l’annonce et la nouvelle largement partagée de la contamination du Maire de Guédiawaye, frère du président Macky, les rumeurs très poussées « contaminent » même le Chef de l’Etat. A quand remonte leur dernière rencontre officielle ou fraternelle ?

Leral.net qui a fouiné tient de source sure la date de leur dernière entrevue, même si le top secret lui est demandé. Mais voilà, pour ses lecteurs votre site lâche un bout rassurant les uns et décourageant pour d’autre…

Depuis plus de trois mois, aucun tête-à-tête n’a eu lieu entre les deux frères. Sur le pourquoi de cette « distanciation fraternelle », notre source explique « au-delà du contexte pandémique et de l’agenda du président, des raisons internes, connues de certains proches justifient cette position ».

« Mais ils se parlent souvent au téléphone….» s’empresse d’ajouter notre source , comme pour ne pas créer d’autres rumeurs…

Mais pour la date exacte de leur dernière entrevue, Leral tient à respecter sa parole donnée : Top Secret



