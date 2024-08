Rumeurs sur des disparition de matériels à AIBD : Les Clarifications de la nouvelle équipe dirigeante

En effet, dès octobre 2022, des informations relatives à un vol présumé de deux scanners, d'une valeur totale de quatre milliards de francs CFA, avaient été relayées par la presse. Cette affaire avait immédiatement fait l'objet d'une plainte, suivie d'une enquête approfondie. Des agents avaient été convoqués par la Division des Investigations Criminelles (DIC), pour éclaircir les circonstances de ce vol présumé.



Selon un communiqué parvenu à Leral, « il convient de souligner que ces faits, survenus il y a plus de deux ans, n'ont aucun lien avec l'actuel Directeur général de l'AIBD, en poste depuis seulement trois mois. Les tentatives de lier cette affaire à la nouvelle direction sont donc infondées. »



La nouvelle équipe dirigeante, soucieuse de transparence et d'efficacité, travaille activement à faire toute la lumière sur cette affaire afin de déterminer les responsabilités et garantir une gestion rigoureuse de l'aéroport. Un engagement ferme est pris pour rétablir la vérité et rassurer les usagers de l'AIBD sur la sécurité des infrastructures et équipements.



Ainsi, l'Aéroport International Blaise Diagne réaffirme son attachement à une gestion exemplaire, tout en restant déterminé à collaborer avec les autorités compétentes pour tirer cette affaire au clair.