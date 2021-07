Rumeurs sur son état de santé : Présent à Thilmakha Mbakhol, le procureur Serigne Bassirou Guèye rassure Depuis ces derniers jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, annonçant que Serigne Bassirou Guèye est gravement malade et qu’il n’est plus le procureur de la République. Présent à Thilmakha Mbakhol, il se veut rassurant….

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Des allégations récentes sur son état de santé ont visiblement fondu comme neige au soleil, puisque le magistrat était dans sa localité d’origine ce week-end pour assister à une cérémonie d’hommage que lui rendaient ses camarades de promotion de Thilmakha Mbakhol.



Profitant ainsi de l’occasion, Serigne Bassirou Guèye a indiqué qu’il est en bonne santé et qu’il occupe toujours son poste.



«Je suis là. Dieu merci, je suis là. Je n’étais pas malade. Je suis là, pas de souci. Et je suis le Procureur de Dakar au moment où je vous parle», a-t-il précisé. Une apparition publique qui vient donc faire taire les rumeurs sur son état de santé et sa fonction de procureur de la République.



Selon les initiateurs de l’hommage dédié au magistrat, c’est grâce à lui que Thilmakha a un stade municipal, une ambulance médicalisée de dernière génération et l’école primaire la plus belle du département de Tivaouane. Avec L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos