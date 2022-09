Rupture : Aminata Touré se désabonne du groupe WhatsApp des femmes cadres de l’Apr La rupture entre Aminata Touré et l’Apr semble définitivement actée. L’ex Pm a posé un nouvel acte fort qui montre qu’elle a définitivement tourné le dos à Macky Sall et Cie. D’après les informations du journal Les Echos, l’ex présidente du Cese a quitté lé groupe WhatsApp des femmes cadres de l’Apr. senenews

« Bonjour chères sœurs, je voudrais vous remercier pour tout le soutien apporté. Je vous encourage toutes à rester résilientes, courageuses et engagées pour le Sénégal, notre bien commun. Je vais me devoir me déconnecter et vous laisser continuer librement à échanger. Qu’Allah nous garde », a-t-elle écrit avant de se désabonner.



Auparavant, l’ancienne Premier ministre Aminata Touré a changé ses photos de profil et de couverture Facebook. Elle a relooké toutes ses pages Facebook, tweeter… Toutes les effigies de l’APR ont disparu de ses comptes.



