Russie 2018 : Le Sénégal reçoit le trophée de la Coupe du monde Rédigé par la redaction le 25 Janvier 2018 à 17:22 | Lu 146 fois Dakar va recevoir le trophée de la Coupe du monde de football en mars. Ainsi, dans le cadre d'une tournée mondiale, il sera présenté aux supporteurs sénégalais les 12 et 13 mars.

Cette initiative a été lancée en 2006 en Allemagne. Elle permet aux supporteurs de le voir de près car avant, il n’était visible qu’au Musée du football mondial.

Pour l’année 2018, il va parcourir 50 pays des 6 continents. La Russie a eu le privilège d’être le premier pays à recevoir le trophée cette année.

Pour cause, elle est le pays organisateur de cette Coupe du monde. Par conséquent, le trophée était au stade Loujniki de Moscou le 9 septembre dernier.

Lors de la finale de la Coupe du monde, le même stade verra le capitaine du vainqueur soulever le trophée.

Une tournée remplie d’émotion Selon le président de la Fifa Gianni Infantino, « la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde est un événement important, qui illustre la passion du public pour le plus grand tournoi de la planète »

Dès lors, promet une euphorie, de la part des supporteurs, qui vont, à coup sûr, sortir en masse pour accueillir le trophée. « Vous n’imaginez pas l’enthousiasme que cette tournée va provoquer. Si vous avez déjà eu l’occasion de voir l’émerveillement dans les yeux d’un passionné de football au moment d’apercevoir le trophée de la Coupe du Monde, vous savez de quoi je parle. »



En 123 jours, le trophée a fait un long voyage en Russie, parcourant ainsi 26 000 kilomètres et 24 villes.

Par ailleurs, la tournée a été initiée par Coca Cola, l’un des sponsors de la compétition. « Avec le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, nous voulons offrir aux fans des expériences mémorables en Russie et dans le monde entier », a confié Nikos Koumettis, président de The Coca-Cola Company pour l’Europe centrale et orientale.

