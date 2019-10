Russie : Un chat recherché pour trafic de drogue

Les détenus du pénitencier ont eu l’idée d’utiliser le chat comme moyen de transporter de drogue d’une cellule à une autre. Ils ont fait confectionner au chat un collier particulier lui permettant de transporter jusqu’à cinq grammes de haschisch. Une stratégie qui va durer un certain temps. C’est grâce à la vigilance d’un gardien de prison étant assez familiarisé au chat qui a permis de découvrir la stratégie des prisonniers.



Conscient du fait que le chat est parmi les animaux décrits comme réguliers et fidèles, le gardien de prison n’a pas caché sa peine en découvrant que le chat en question, dont le nom n’a pas été dévoilé, change si souvent de litière.



Le gardien de prison a donc procédé à l’arrestation du chat et le trafic a été découvert. Les suspects ont fait l’objet d’une procédure judiciaire et le chat mis sous surveillance.



Mais coup de théâtre : l’animal qui était pourtant sous surveillance aurait disparu à la vue d’un hypothétique chien. Pour l’heure l’animal qui reste introuvable est recherché pour son implication dans le trafic de drogue.