Russie : Un journaliste américain condamné à 16 ans de prison, pour espionnage (AFP)

Le journaliste américain Evan Gershkovich a été reconnu coupable vendredi, d'»espionnage » en Russie, et condamné à 16 ans de prison , une accusation jamais étayée par Moscou et rejetée par l’intéressé, ses proches et les Etats-Unis.



🇷🇺 Le reporter de 32 ans du Wall Street Journal et ancien journaliste de l’AFP, devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à « régime sévère » , a ordonné le juge Andreï Mineïev , selon une journaliste de l’AFP présente à l’audience, ce qui signifie des conditions de détention très strictes, comparées au « régime normal ».