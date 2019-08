Russie: Vladimir Poutine a fait 20 ans au pouvoir ce vendredi 09 août 2019

Boris Eltsine annonce le 9 août 1999 qu'il nomme le directeur du FSB, Vladimir Poutine, à la tête du gouvernement. Vingt ans plus tard, le natif de Saint-Pétersbourg gouverne plus que jamais sans partage.



Une contestation croissante



Directeur des services secrets russes (FSB), puis chef du gouvernement avant d'être élu président de la Russie en 2008, Vladimir Poutine s'est construit en vingt ans de pouvoir, une réputation d'homme à poigne.



Dès son élection à la présidence, il s'efforce de moderniser le pays, tout en freinant la liberté d'expression des médias comme des citoyens. Réélu chef d'État en 2018, après avoir laissé sa place le temps d'un mandat à Dmitri Medvedev, le natif de Saint-Pétersbourg se montre toutefois de plus en plus fragilisé face à une contestation croissante de l'opposition, qui réclame des élections libres.











