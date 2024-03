Russie: Vladimir Poutine réélu président, ce dimanche, avec près de 88% des voix Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Vladimir Poutine a remporté, selon de premières données ce dimanche, avec près de 88% des voix une présidentielle qui avait été calibrée pour garantir son triomphe, en l’absence d’une opposition décimée par la répression et n’ayant même pas pu présenter de candidat. Et d’après la commission électorale russe, il a réuni 87,97% des voix après […] Vladimir Poutine a remporté, selon de premières données ce dimanche, avec près de 88% des voix une présidentielle qui avait été calibrée pour garantir son triomphe, en l’absence d’une opposition décimée par la répression et n’ayant même pas pu présenter de candidat. Et d’après la commission électorale russe, il a réuni 87,97% des voix après le dépouillement des suffrages dans 24% des bureaux de vote. Un record pour celui qui avait toujours recueilli entre 64 et 68% des suffrages aux scrutins précédents. « Les pourcentages inventés pour Poutine n’ont évidemment pas de lien avec la réalité. Cela ne vaut pas la peine d’en parler », a réagi sur X Léonid Volkov, ex-bras droit du défunt Alexeï Navalny, après l’annonce du dépouillement des suffrages d’un quart des bureaux de vote. AFP



