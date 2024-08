Russie: l'état d'urgence décrété dans la région de Belgorod, bombardée par l'Ukraine

Le gouverneur de la région russe de Belgorod a décrété mercredi l'état d'urgence, évoquant une situation "extrêmement difficile" due aux bombardements des forces ukrainiennes sur cette zone frontalière.



"La situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes. Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés", a écrit sur Telegram le gouverneur, Viatcheslav Gladkov.



"Afin d'assurer une protection accrue de la population et d'apporter un soutien supplémentaire aux victimes, l'état d'urgence sera instauré au niveau régional", à partir de mercredi, a-t-il ajouté.



M. Gladkov a fait état d'attaques de drones ukrainiens contre deux villages de la région, Chebekino et Oustinka. Les autorités des régions de Koursk, Voronej et Briansk ont également indiqué que des drones provenant d'Ukraine avaient été abattus par la défense aérienne russe durant la nuit.



L'Ukraine mène depuis le 6 août une offensive d'envergure dans la région de Koursk, voisine de celle de Voronej, revendiquant la conquête de plus de 1.000 km2 de territoire russe.



Les autorités russes ont, quant à elles, reconnu lundi la perte de 28 localités et des gains territoriaux ukrainiens s'étendant sur une zone de 40 kilomètres de largeur et de douze kilomètres de profondeur.



Selon des calculs réalisés par l'AFP mardi à partir de sources russes relayées par l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion américain, les troupes ukrainiennes ont avancé de 800 km2 dans la région de Koursk.



A titre de comparaison, la Russie a progressé de 1.360 km2 en territoire ukrainien depuis le 1er janvier 2024, d'après l'analyse de l'AFP.

Afp