Russie Atlanticactu / New Delhi / Moscou / Marie Pierre Dupuy Les Ministres des Affaires Étrangères des pays membres des BRICS se réunissent lundi en Russie pour discuter des questions de coopération au sein du groupe ainsi que des questions mondiales et régionales. La réunion devrait traiter des questions de coopération au sein du groupe BRICS, des questions mondiales et régionales, ainsi que d’autres liées au dialogue avec les pays en développement. Dans des déclarations à Anadolu, les experts russes en matière d’économie et de relations internationales ont évoqué le rôle du groupe BRICS dans le monde, soulignant qu’il continuerait à se développer et à gagner en importance. Vladimir Horos, expert au Centre pour les problèmes de développement et de modernisation de l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales de l’Académie des sciences de Russie, a expliqué que l’intérêt pour les BRICS était croissant. « La principale raison en est la pression continue exercée par les pays occidentaux, menés par les États-Unis d’Amérique, pour restreindre les intérêts nationaux de nombreux pays du sud et de l’est. Cette pression augmente à mesure que les pays occidentaux se rendent compte que leurs chances de dominer le monde diminuent progressivement et qu’ils tentent à tout prix de préserver la mondialisation dans le concept occidental qu’ils ont adopté depuis des décennies. -Le nombre de pays occidentaux dans le groupe visant à protéger leur souveraineté augmente, ce qui donne au groupe BRICS un poids important », a-t-il expliqué. Pour sa part, l’experte du Centre pour les problèmes de développement et de modernisation, Elizauta Potapova, a déclaré que les pays BRICS constituent plus de 40% de la population mondiale, soit un quart de la production mondiale. « Par conséquent, le rôle des pays BRICS dans l’économie mondiale est très important, et on s’attend à ce que la part du groupe dans la production mondiale augmente à mesure que de nouveaux pays le rejoignent », a-t-elle ajouté. Elle a souligné que les pays des BRICS continueront à développer leur coopération dans les domaines économique et commercial, espérant que le groupe deviendra la force la plus efficace sur la scène internationale. Les BRICS constituent un bloc fondé en 2006 par la Chine, le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud, avant que l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis ne les rejoignent début 2024.​​​​​​



