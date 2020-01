Rwanda: Kagamé supprime le visa pour plus de 90 pays dans le monde

Les ressortissants des pays membres du Commonwealth, de la Francophonie et de l’Union Africaine pourront bientôt séjourner au Rwanda sans se voir demander le visa à l’entrée. Le président Paul Kagamé, s’est prononcé sur le sujet en marge de récent Sommet Royaume Uni-Afrique à Londres.



« Le Commonwealth est une communauté de valeurs, toujours d’actualité pour le monde d’aujourd’hui. Plus du tiers de ses États membres sont africains. Ce sont les raisons pour lesquelles le Rwanda a choisi d’adhérer en 2009 (…) À cet égard, nous envisageons bientôt d’exempter les citoyens du Commonwealth, ainsi que l’Union africaine et la Francophonie, du paiement des frais de visa lors de leur entrée au Rwanda », a affirmé Kagamé.



Ce sont donc plus de 90 pays du monde qui se voient ainsi exempter des frais de visa à l’entrée dans le pays. Le Rwanda avait annoncé en 2017 la possibilité pour les voyageurs du monde entier de séjourner pendant 30 jours dans le pays sans visa. Le pays des 1000 collines est le premier sur le continent à supprimer les visas pour les voyageurs, suivant une directive de l’Union Africaine.