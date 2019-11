Rwanda: Kagame surprend avec son nouveau gouvernement ayant une majorité féminine

En effet, les membres du gouvernement sont également passés de 26 à 27, de même que les ministères à part entière, passant de 17 à 18, en raison du rétablissement du ministère de la Sécurité intérieure.



La Constitution exige que le nombre de femmes représentées dans tous les organes décisionnels soit d’au moins 30%. Jeanne d’Arc Mujawamariya, ambassadrice du Rwanda en Russie, a été nommée ministre de l’Environnement et a rejoint le gouvernement pour un deuxième mandat.



Auparavant, elle a occupé différents postes au sein du cabinet, notamment en tant que ministre de l’Éducation, puis ministre de la Promotion de la famille et de l’égalité des sexes. Aurore Mimosa Munyangaju, nouvelle ministre des sports, remplace Esperence Nyirasafari, vice-présidente du Sénat chargée de la législation et de la surveillance du gouvernement. Munyangaju a travaillé en tant que chef de la direction chez Sonarwa Life Assurance Company Ltd. Une autre nouvelle femme membre du gouvernement est Ignatienne Nyirarukundo, une ancienne députée qui a été nommée ministre d’État au ministère des Collectivités locales chargée des Affaires sociales.