Rwanda : Le président Paul Kagame limoge un ministre pour lui avoir menti

M. Kagame a déclaré que Diane Gashumba, la ministre limogée, et d’autres membres du gouvernement lui avaient menti sur le virus et sur le niveau de préparation du Rwanda à lutter contre l’épidémie.



Lors d’une retraite avec les membres de son gouvernement, le président Kagame les a mis en garde contre le mensonge, l’imprudence et l’indiscipline.



« Un matin, j’ai appelé un ministre et le Premier ministre au sujet du Coronavirus et je leur ai demandé d’examiner chacun d’entre nous avant la retraite des dirigeants. La ministre de la Santé devait s’assurer de cela. »



« Elle a déclaré que nous avons 3 500 kits de dépistage, et que l’utilisation de 400 d’entre eux pour examiner les dirigeants réduirait sérieusement le nombre de kits dont nous disposons. La personne que j’ai envoyée lui a dit que le message était une instruction, et que si elle a des objections, elle devrait m’appeler. »



« Plus tard, nous avons découvert que nous n’avions pas le nombre de kits comme elle l’avait dit. Nous avons des kits pour seulement 95 personnes et non 3 500. Je l’ai interrogée à ce sujet et elle a commencé à présenter des excuses. En tant que dirigeants, comment allez-vous résoudre les problèmes si vous n’êtes même pas à mesure de dire la vérité ? », a-t-il souligné