Rwanda : les haut-parleurs désormais interdits pour les appels à la prière dans les mosquées

Le gouvernement rwandais vient d’imposer une interdiction sur l’usage des haut-parleurs pour les appels à la prière dans les mosquées. Cette interdiction s’applique à toutes les mosquées de la capitale Kigali.



Selon les autorités, les appels à la prière, exécutés par les muezzins à l’aide de haut-parleurs dérangent le quartier de Nyarugenge notamment, où se trouvent les plus grandes mosquées de Kigali.



Interrogé par nos confrères de BBC, un responsable de Nyarugenge, Havuguziga Charles, a déclaré que la communauté n’a fait aucune résistance à cette nouvelle loi.



« J’ai constaté qu’ils ont commencé à le respecter et cela n’a pas empêché leurs fidèles d’aller prier pendant les heures de prière ».



Cependant, Sheikh Salim Hitimana, chef du Conseil suprême musulman au Rwanda, a déclaré à la presse locale que cette interdiction était venue comme « une surprise ».



« Nous allons rencontrer l’autorité qui a rendu publique cette décision pour en discuter. Nous donnerons ensuite notre avis ».



Un autre responsable d’une association musulmane a critiqué l’interdiction, affirmant que le gouvernement aurait dû à la place de cette interdiction, appeler les responsables des mosquées à réduire le volume des haut-parleurs.



Cette interdiction survient après des actions officielles qui ont entraîné la fermeture de plus de 700 églises et une mosquée, principalement pour violation des règlements de construction et pour pollution sonore.



