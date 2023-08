Rwanda vs Sénégal : 31 Lions convoqués avec un mixte entre l’équipe locale et les U20, Bouly Junior et Amara Diouf convoqués ! Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur de l’équipe nationale U20, Malick Daf et son collègue Pape Thiaw de la sélection locale, viennent de publier une liste de 31 joueurs devant prendre part au match Rwanda vs Sénégal prévu le 9 septembre à Kigali pour le compte de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2024. Il s’agit d’une sélection B qui est essentiellement composée par des champions d’Afrique U20 en titre, mais également par la majeure partie des joueurs qui ont remporté le dernier CHAN en Algérie. Les portes de la tanière seront ainsi ouvertes à la jeune génération avec 14 jeunes joueurs issus du championnat local sénégalais et 17 évoluant à l’étranger. Le jeune crack Amara Diouf (génération foot) fait partie de ce groupe mixte de même que Samba Diallo ou encore le buteur du Wydad Bouly Junior Sambou. Le club du Jaraaf de Dakar est aussi très bien représenté avec le gardien Abdoulaye Diakhaté, le double buteur lors de la récente de finale de la coupe du Sénégal, Mohamed Wellé en plus de Moussa Ndiaye. Les deux autres clubs sénégalais à savoir le stade de Mbour, Génération Foot, Guediawaye FC, Teungueth FC, Gorée et Darou Salam sont bien représentés. Rappelons que la sélection A dont la liste de joueurs sera dévoilée ce vendredi 1er septembre, sera en regroupement du côté de Dakar pour préparer le match amical contre l’Algérie prévu le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rwanda-vs-Senegal-31-Lio...

