S. Mame Ch.Mbacké appelle au sens de la responsabilité des acteurs politiques Sérigne Mame Ch.Mbacke a dénoncé les nombreux manquements notés dans le processus électoral. Le marabout pense qu'il faut aller vers une révision du code électoral afin d'avoir des élections libre et transparente. Le Président de l'AIS appelle au calme les populations et à la réconciliation nationale.

