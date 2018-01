« S’il ne vient pas, j’irais le chercher » (Modou Lo)

Modou Lô a promis le feu à Lac de Guiers 2. Le roc des Parcelles assainies qui doit affronter le 29 janvier prochain le puncheur du Walo, a donné un avertissement sérieux à son adversaire. « Je prendrai des initiatives face à Lac 2. S’il ne vient pas, j’irais le chercher. La différence de poids ne me pénalisera pas. Elle ne sera pas déterminante dans ce combat », a-t-il-dit.



Par rapport aux propos de Lac2, Modou Lo apporte sa réplique dans le quotidien Record. « C’est facile de proférer des menaces quand on vous tend un micro. Nous sommes à moins de trois de jours du combat. Le jour du combat, on saura qui s’est vraiment entraîné et qui trompe ses supporters. Ce n’est même pas la peine d’en faire un débat. Les amateurs savent très bien qui est meilleur que l’autre. Nous avons fait nos preuves de différentes manières, les Sénégalais ne sont pas dupes.



Comme je viens de le dire, ce sont des paroles de lutteur qui veut vendre son combat, mais nous savons tous, qui est qui. Il n’y aura que lui et moi dans l’enceinte. Qu’il applique tout qu’il est en train de promettre à ses supporters et aux amateurs, le jour du combat. S’il le fait, le combat ne durera pas. On s’est bien préparé, on attend juste le jour J pour en finir avec l’adversaire ».