« S'ils le font, nous les brûlerons tous», Yanhkoba Diattara prévient Barthélémy Dias et Ousmane Sonko

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications M. Yankhoba Diattara n’a pas loupé les membres de l’opposition à savoir M. Barthélemy Diass et Ousmane Sonko. Le nouveau ministre a non seulement défendu la politique du chef de l’Etat mais aussi s’est érigé en bouclier pour affronter le maire de Mermoz Sacré-cœur ainsi que Ousmane Sonko sur le terrain et sur le plan politique.





Source : Source : https://www.jotaay.net/S-ils-le-font-nous-les-brul...

