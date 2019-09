SABODALA: Le maire accusé d'avoir détourné de l'argent

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire des fonds sociaux miniers a semé une division au sein du Conseil municipal de Sabodala, où ils sont plus de 10 conseillers qui accusent le maire Mamadou Cissokho de les avoir détournés, lesuqels fonds sont destinés à la santé, l'éducation, entre autres.



D'ailleurs, la société civile de Kédougou s'est saisie de cette affaire, pour que toute la lumière soit faîte sur ces fonds. ils invitent le ministre des Collectivités locales et les différents corps de contrôle à enquêter sur cet argent qui s'élève à plusieurs centaines de millions de FCFA.



Interpellé sur cette affaire, le maire de Sabodala dit attendre les preuves du détournement dont il est accusé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos