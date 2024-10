SAINT-LOUIS EN ÉTAT D’ALERTE FACE À LA MONTÉE DES EAUX DU FLEUVE SÉNÉGAL Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Face à la montée des eaux, les autorités de la région ont activé un comité de crise pour coordonner les actions contre les inondations. Avec des quartiers déjà touchés, les efforts se concentrent sur le relogement des sinistrés. Face à la montée des eaux du fleuve Sénégal, les autorités de la région de Saint-Louis sont en état d’alerte. Le gouverneur Al Hassan Sall a réuni le comité de crise mis en place pour coordonner les actions face aux inondations. Composé d’autorités administratives, militaires, paramilitaires et d’acteurs de la société civile, ce comité a pour objectif de surveiller l’évolution de la situation et de mettre en œuvre des mesures préventives. Deux quartiers de la ville, Khar Yalla et Médina Chérif, ont déjà commencé à subir les effets de la crue. Des opérations d’extirpation ont été lancées, et des tentes sont en cours d’installation pour reloger les sinistrés. « Nous ne nous arrêtons pas seulement à leur réinstallation. Nous leur fournissons également de l’eau, de l’électricité, des soins médicaux, ainsi que des vivres et de la sécurité », a rassuré le gouverneur. Alors que l’arrivée du troisième pic de crue est imminente, les autorités renforcent les mesures pour prévenir de nouveaux dommages. « Nous devons anticiper et prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu », a averti Al Hassan Sall, appelant à l’engagement de toute la population de la ville historique de Saint-Louis. La situation à Saint-Louis, tout comme dans les départements voisins de Podor et Dagana, est préoccupante. Les autorités multiplient les efforts pour aménager des sites de recasement confortables et fournir une assistance aux sinistrés. En outre, des mesures anticipatives ont été prises en prévision de l’arrivée de l’onde de crue dans les prochains jours, afin de réduire les risques d’aggravation de la situation. Le gouvernement sénégalais, en collaboration avec les autorités locales, continue de convoyer des vivres et des secours dans les zones touchées. Plusieurs localités des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda, situées le long du fleuve Sénégal, subissent depuis le 12 octobre des inondations, causant d’importants dégâts matériels et des pertes agricoles. Ces efforts sont menés pour atténuer les impacts de la crue et soutenir les populations en difficulté. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/saint-louis-en-et...

