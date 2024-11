SAMM SA KADDU RECONNAÎT SA DÉFAITE Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2024 à 23:35 | | 0 commentaire(s)|

Tour à tour, Barthélémy Dias, Anta Babacar et le président de Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, ont félicité leurs adversaires du Pastef. Leurs messages convergent vers un même constat : la vitalité de la démocratie sénégalaise (SenePlus) - Dans un exercice démocratique, les principaux leaders de la coalition Samm Sa Kaddu ont reconnu leur défaite face au Pastef lors des élections législatives anticipées de ce 17 novembre 2024, alors que le dépouillement se poursuit. Anta Babacar, Bougane Gueye Dany et Barthélémy Dias ont tour à tour félicité la coalition Pastef pour sa victoire, dans des déclarations empreintes de fair-play politique. Ces messages convergent sur un point essentiel : la maturité démocratique du peuple sénégalais. "Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher peuple", a notamment souligné Anta Babacar. Pour Bougane Gueye Dany, président de Gueum Sa Bopp Les Jambars, ce scrutin confirme "le choix du 24 mars dernier". Il appelle désormais "le camp présidentiel à se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais". Dans un message plus développé, Barthélémy Dias a qualifié ce moment d'"éclatante preuve de maturité politique", tout en réaffirmant l'engagement de sa formation pour "un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l'avenir". Cette reconnaissance rapide des résultats par l'opposition marque une étape importante dans la consolidation démocratique du pays, illustrant la capacité des acteurs politiques sénégalais à accepter le verdict des urnes. Source Logo: SenePlus Alternate Excerpt: Anta Babacar, Bougane Gueye Dany et Barthélémy Dias ont tour à tour félicité la coalition Pastef pour sa victoire, dans des déclarations empreintes de fair-play politique. Primary Section: Politique Secondary Sections: Développement Diaspora Société Archive setting:



Source : https://www.seneplus.com/politique/samm-sa-kaddu-r...

