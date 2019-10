SAMSUNG - Les Galaxy Note10 et Note10+ regorgent de puissants outils conçus pour aider les utilisateurs Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 23:56 commentaire(s)| Les Galaxy Note10 et Note10+ regorgent de puissants outils conçus pour aider les utilisateurs à libérer leur créativité et à être plus productifs. À présent, avec une mise à jour disponible depuis le 26 septembre1, Samsung Electronics introduit bon nombre de ces innovations, notamment des fonctionnalités telles que AR Doodle, un éditeur de vidéo et l’intégration Lien vers Windows, aux Galaxy S10e, S10, S10+.





Continuité PC / Smartphone :



Les Galaxy Note 10 et Note 10+ sont officiels. Les deux smartphones se distinguent par le retour du stylet S-Pen amélioré, l’apparition d’un nouvel SoC Exynos, une recharge rapide vraiment rapide et un soin particulier apporté à l’appareil photo.



Samsung reprend grosso modo la recette des Galaxy S10 : écran Infinity-O troué, peu ou pas de bordures et lecteur d'empreintes digitales sous l’écran. Cette fois, le trou qui renferme la caméra frontale est placé au centre de la dalle. Contrairement aux S10 et au Note 9, les deux Note 10 font l’impasse sur la fameuse prise jack mais conservent leur port microSD. Sur le dos, on trouve un appareil photo disposé à la verticale, ce qui tranche à la fois avec les S10 ou avec le Note 9. Les Note 10 sont ainsi très différents du Note 9.



Performances : SoC Exynos et jusqu’à 12 Go de RAM



Si le Galaxy Note 10 est alimenté par le même SoC que les S10, à savoir l’Exynos 9820, le Note 10+ profite du nouvel SoC Exynos 9825. Il s’agit de la première puce gravée via le procédé EUV 7nm. Sans surprise, les deux appareils disposent d’une importante quantité de mémoire vive. Comme le S10+ version Performance, le Note 10+ profite de 12 Go. Malgré l’analogie inévitable avec les S10, les Note 10 sont pourtant très différents des précédentes productions de la firme.



Autonomie et recharge rapide



Le Note 10 standard doit composer avec une batterie de 3500 mAh, contre 4300 mAh pour le Note 10+. Côté recharge rapide, le Note 10 profite d’une charge de 25W (ce qui est supérieur au S10). De son côté, le Note 10+ est équipé d’une recharge de 45W, ce qui permet à Samsung de rattraper le retard pris par rapport à la concurrence dans le domaine. Sans surprise, les deux mobiles sont compatibles avec la recharge rapide sans fil (12W pour le Note 10 et 25W pour le Note 10+).



PHOTO : triple et quadruple capteur



Cette année, Samsung a mis le paquet sur la photographie. Le Note 10 standard est en effet équipé d’un triple capteur photo dorsal composé d’un module ultra grand-angle de 16 MP f/2,2, d’un capteur grand-angle de 12 MP avec double ouverture f/1,5 et f/2,4, et d’un téléobjectif 12 MP f/2,1. Samsung a ajouté à la variante Plus un 4ème capteur « DepthVision », destiné à à améliorer la détection des objets.



Que pensez-vous de ces nouveaux Galaxy Note ? Samsung est-il parvenu à vous séduire ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

