SANGOMAR, PLUS DE 3 MILLIONS DE BARILS PRODUITS EN JANVIER Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 23:50

Durant cette période, 3 cargaisons, représentant un volume total de 2,89 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international. Le ministère du Pétrole et des Énergies vient de rendre public le rapport de production du mois de Janvier pour le Gisement pétrolier de Sangomar. Près de 3 millions de barils ont été commercialisés. Ci-dessous le rapport complet. La production totale du site de Sangomar pour le mois de janvier 2025 a atteint 3,11 millions de barils de pétrole brut. Durant cette période, 3 cargaisons, représentant un volume total de 2,89 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international. Les prévisions de production pour l’année 2025 devraient se chiffrer à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut, avec un objectif de maintien du plateau de 100 000 barils par jour tout au long de l’année. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/sangomar-plus-de...

