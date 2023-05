SARAYA/Sécurisation au village de Kharakhena: 76 personnes interpellées, 20 motos immobilisées et 50 infractions constatées. Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

La brigade territoriale de Saraya, renforcée par les ESI de Kédougou et Saraya, a procédé, dans la nuit du 19 au 20 mai 2023 à une opération de sécurisation au village de Kharakhena, commune de Bembou. Ce village aurifère est, on le sait très fréquenté par des milliers de personnes de diverses nationalités. Il est devenu, à cause de l’or , un haut lieu de banditisme, de prostitution et de trafic de drogue. Au cours de l'opération, 76 personnes interpellées pour identification, 20 motos immobilisées pour défaut de pièces et 50 infractions ont été constatées.

