SDE: les travailleurs annoncent une grève Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux (SDE) comptent se faire entendre par le gouvernement et obtenir 15% des actions dans la nouvelle société qui aura en charge la gestion.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Une demande à laquelle les autorités n’ont pas donné de réponse pour l’heure. Ce qui a motivé leur mouvement d’humeur consistant à arborer des brassards rouges, ce jour, dans les différentes agences de la SDE.



Toutefois, selon Elimane Diouf, le coordonateur des cadres de la SDE, si une réponse n’est pas apportée à leur demande, ils passeront à l’étape supérieure, en décrétant la grève, puisque leur préavis est en cours.



Et de préciser : « s’il y a retard dans ce dossier, c’est la faute de l’Etat. Nous, nous n’avons que notre plan de bataille pour nous en sortir ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos