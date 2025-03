SECONDE PHASE DE LICENCIEMENT À L’AIBD : Cheikh Bamba Dièye annonce son plan d’accompagnement et sa feuille de route Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|









La situation du personnel de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar semble ne pas trouver toujours de solution, malgré le départ de 66 agents sur les 938 hérités. Cheikh Bamba Dièye a annoncé la réduction encore du personnel pour permettre à la société de respirer et de ne plus dépendre de l’Etat pour payer les salaires. Face à la presse hier, le Directeur général a annoncé des mesures d’accompagnement sociales à ces agents qui sont sur la seconde liste de licenciements.



L’aéroport international Blaise Diagne de Diass était au bord de la faillite. Une faillite causée par des recrutements irréfléchis loin des besoins de la boîte. C’est ce qu’a annoncé le Directeur général. En point de presse hier, Cheikh Bamba Dièye, après avoir fait un compte-rendu de l’accroissement du personnel depuis 2022, a annoncé que la boite ne peut plus accepter de se voir perfuser par l’Etat pour pouvoir payer les salaires. Une mesure difficile pour permettre à la société de respirer et de se prendre en charge. Ainsi, il annonce la décision de licenciement en exposant la situation économique. «La réduction des effectifs va se poursuivre. Pour préserver notre capacité opérationnelle et garantir l’avenir de la société, nous devons procéder à un recentrage de nos effectifs sur notre véritable mission. Aibd-SA a hérité d'une situation inconfortable due à un recrutement massif opéré entre 2022 et 2024. Cette dérive a engendré un sureffectif qui pèse lourdement sur notre équilibre financier. Ce déséquilibre, combiné à d'autres facteurs comme la gabegie, la dispersion des charges de fonctionnement inutiles parce que trop éloignées de notre cœur de métier, menacent aujourd'hui notre capacité à assumer pleinement nos missions», fait savoir M. Dièye.



Les assurances de Cheikh Bamba Dièye



Toutefois, malgré la situation difficile que traverse l’Aibd, le Dg a donné des gages. «Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour nous assurer que le processus de réduction des effectifs sera mené avec équité, en toute transparence, aussi en lien avec les critères objectifs que nous avons établis». Pour rassurer les travailleurs, il a annoncé les mesures d’accompagnement de ces futurs ex-employés par la société. «Conscients des impacts socio-économiques qu'une telle mesure peut provoquer, de l'anxiété, de la situation dans laquelle beaucoup de nos agents se trouvent, l’Aibd SA a prévu de mettre en place un accompagnement adapté pour les employés concernés, un soutien à la reconversion, indemnité et, dans la mesure du possible, appui à la formation pour une reconversion. Nous prendrons toutes les dispositions idoines et les précautions nécessaires afin de limiter au maximum les conséquences sociales tout en maintenant le cap sur la stabilité et la pérennité de l'entreprise», promet Cheikh Bamba Dièye.



Les énormes bénéfices réalisés avec une gestion vertueuse





Cheikh Bamba Dièye d’annoncer que depuis son arrivée, pour réduire les charges de fonctionnement, plusieurs postes ont été revus à la baisse : les dotations en carburant ont abouti à une économie de 275 millions de F Cfa ; la suppression des subventions à des structures de la plateforme pour un total de 600 millions ; les frais téléphoniques sont passés de 18 à 8 millions par mois ; la finalisation des travaux du salon d’honneur en fin mars avec un gain de 300 millions ; l’arrêt de la location de véhicules réduisant les coûts de 340 à moins de 40 millions par an ; la baisse drastique des frais de mission qui sont passés de 80 millions sur trois mois à 24 millions sur six mois. Ces efforts lui ont permis d’avoir un budget qui est passé de 25 milliards à 18 milliards de F Cfa ; la compression de certains postes budgétaires allant jusqu’à 2.5 milliards. Ces efforts sont indispensables pour stabiliser les finances.

Baye Modou SARR













Source : Source : https://www.jotaay.net/SECONDE-PHASE-DE-LICENCIEME...

