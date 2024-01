SECRETARIAT GENERAL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE : Amadou Thimbo, un homme du sérail, nommé secrétaire général par le président Amadou Mame Diop

Baye Niass Cissé n’est plus le secrétaire général de l’Assemblée nationale. En effet, le président de la deuxième institution, Amadou Mame Diop, a nommé Amadou Thimbo secrétaire général. L’heureux nommé connait bien l’institution qu’il a rejoint en janvier 2008 comme Rédacteur au Service législatif. Marié et âgé de 43 ans, Thimbo est également anglophone pour avoir décroché un certificat de Maîtrise anglais en 2004. Il était, depuis mai 2022, secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale.







C’est en janvier 2008 qu’Amadou Thimbo est arrivé au sein de la deuxième institution du Sénégal en tant que Rédacteur au Service législatif. Entre septembre 2013 et décembre 2013, il a été Chargé de mission au niveau du Secrétariat général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) à Paris. De juin 2012 à janvier 2016, Thimbo a été le chef de la Section de la Transcription et de la Rédaction au Service législatif de l’Assemblée nationale du Sénégal. Avant d’être secrétaire chargé des Procédures au Parlement panafricain à Johannesburg en Afrique du Sud (en tant que Personnel d’appui) entre mars 2016 et mai 2016.

Depuis novembre 2015, le nouveau secrétaire général de l’Assemblée nationale est expert auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) à Paris. Toujours à Paris, l’ancien de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a également effectué un stage à l’Assemblée nationale et au Sénat français en février 2017. Il a également dirigé la Division de la Transcription, de la Rédaction et de l’Interprétation au Service législatif à l’Assemblée nationale du Sénégal entre février 2016 et juillet 2017. Alors que depuis juin 2018 il est formateur associé du Programme international de Formation parlementaire (Pifp). Directeur des Services de l’Administration générale de l’Assemblée nationale du Sénégal entre août 2017 et mai 2022, Thimbo a ensuite été secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale de mai 2022 à janvier 2024. Il est désormais secrétaire général de l’Assemblée nationale.

Côté formation académique, il faut dire que le nouveau secrétaire général de l’Assemblée nationale est une tête bien faite. Après son Baccalauréat série L' option Langues, Thimbo a obtenu son Deug anglais à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis en 2002. Il a enchainé en obtenant sa Licence anglais dans la même université en 2003 et un certificat de Maîtrise anglais en 2004. En 2005, il a obtenu un Diplôme européen d'études supérieures en management option Communication politique et publique. Il a également fait beaucoup de formations. Telles qu’une formation sur la rédaction de rapports et de discours à l’intention du personnel parlementaire à l’Institut national pour les Etudes législatives (NILS) d’Abuja au Nigeria. Et une autre formation des agents parlementaires francophones, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Entre septembre-octobre 2018, il a effectué un stage sur le thème «Législative and Electoral Administration» à l’Institute for Political Studies à Tokyo au Japon. En avril 2023, il a fait un certificat du Programme d’études des hauts fonctionnaires parlementaires (Ottawa) au Parlement du Canada.









