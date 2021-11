SÉDHIOU ACCUEILLE LA « CARAVANE DES CONSOMMATEURS » DE L’ARTP

Après la région de Ziguinchor, Sédhiou prend le relais en accueillant en grande pompe, la « Caravane des Consommateurs » de l’ARTP, le vendredi 19 novembre 2021.



Conduite par le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, la délégation a été reçue à la Gouvernance par le chef de l’exécutif régional, M. Papa Demba Diallo.



Après avoir exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Gouverneur de la région pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, le Dg Abdoul Ly a communiqué sur les missions et les attributions de l’institution qu’il dirige.



Après cette audience de bienvenue, tous se sont retrouvés à la Chambre de Commerce, située à quelques encablures de la résidence du gouverneur, pour la tenue de la cérémonie de lancement officiel de ladite caravane dans la région de Sédhiou.



Dans son discours, M. Abdoul Ly a informé l’assistance sur les droits et devoirs du consommateur en matière de régulation des télécommunications.



Il a aussi tiré un coup de chapeau aux deux responsables d’associations consuméristes, M. Famara Cissé et Madame Aminata Barro qui accompagnent l’ARTP dans le cadre de cette caravane.



Le gouverneur, au nom de tous ses administrés régionaux, a fait savoir qu’il attend beaucoup de l’Autorité de régulation concernant la qualité de service qui laisse à désirer dans plusieurs localités de cette région naturelle de la Casamance.



Lancée le 14 novembre dernier à Ziguinchor, la « Caravane des Consommateurs » de l’ARTP prend fin le 28 novembre prochain.