SEN’EAU / PG de la pointe 2000 : « On est à mi-chemin et les résultats sont réconfortants ». (Adama Sèye Ndiaye, chargée de la performance) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Pour régler le problème d'accès à l'eau de certains quartiers qui se trouvent dans la région de Dakar, Saint-Louis, Thiès, l'Etat du Sénégal a mis sur la table la rondelette somme de 5 Milliards 400 millions de F CFA. La SEN’EAU, sous la supervision de la SONES, va dérouler le programme de gestion de la pointe 2000. Selon Adama Sèye Ndiaye, la directrice chargée de la performance, « nous sommes en train de dérouler ce programme. À l'arrivée de SEN EAU, on a évalué les problèmes sur certaines poches de Dakar et ses environs. On a élaboré un programme qu’on a proposé à l'Etat via la SONES et il l'a approuvé. On est à mi-chemin et les résultats sont réconfortants », a-t-elle annoncé lors de cette visite qui s'est tenue ce 4 août avec les responsables de SEN EAU Rufisque. Il y a une autre partie qui reste à Dakar, sa banlieue et Rufisque. Ce programme qui va améliorer la distribution de l'eau grâce aux boosters qui seront mis un peu partout, va se finaliser d'ici Décembre 2020.Source : https://www.dakaractu.com/SEN-EAU-PG-de-la-pointe-...

Accueil Envoyer à un ami Partager