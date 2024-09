SENEGAL-Assurance : Le groupe Wafa réunit les acteurs pour promouvoir les échanges et le partage d’idées novatrices

Cette rencontre est organisée sous le prétexte de Wafa Connect, un événement annuel qui permet aux différents acteurs du marché des assurances mais aussi à Wafa assurance de créer des espaces pour les clients, les régulateurs, l’État, et les partenaires.



Le directeur exécutif international de ce groupe marocain, Adil Bouifrouri, a souligné que des « erreurs se font » dans le secteur et que « c’est bien de les partager pour permettre aux autres d’éviter de les commettre ».



Après Douala (Cameroun), Abibjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal) a abrité, ce 27 septembre, la troisième édition de Wafa Connect. Cet événement vise aussi à mieux faire connaitre la compagnie dont « le nom ne suit pas la croissance dynamique », selon M. Bouifrouri.

Le dynamisme des filiales Wafa assurance vie et Wafa assurance non vie a été souligné. Wafa assurance vie Sénégal a occupé la troisième position du classement en 2023 avec 14,3% de parts de marché et un chiffre d’affaires de 14 milliards de francs Cfa selon une présentation faite par son directeur général, Hassan Chakib. Qui a indiqué dans la foulée que cette branche a 38 milliards de francs Cfa d’actifs sous gestion.



La filiale Wafa assurance non vie a terminé l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de francs Cfa avec 3,7% de parts de marché, selon le directeur général Ibra Mamadou Kane.



Expliquant l’importance de Wafa Connect, Adil Bouifrouri a souligné qu’il permet de faire en sorte que les populations connaissent l’utilité de l’assurance afin que celle-ci touche les gens qui n’y ont pas accès.



Le choix de Dakar pour abriter la troisième édition témoigne, selon Boubker Jaï, président-directeur général de la compagnie d’assurances, de l’engagement de Wafa Assurance envers le marché sénégalais où, a-t-il rappelé, « nous sommes implantés depuis 2015 à travers nos filiales Wafa assurance vie Sénégal et Wafa assurance non vie Sénégal ».

