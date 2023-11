SENELEC : le SUDETEN invite le Dg « à privilégier le mérite et la compétence au détriment du clientélisme... » Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Novembre 2023 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (SUDETEN) a réuni ses instances ce samedi 11 Novembre au centre de formation et de perfectionnement professionnel de Senelec au Cap des Biches.

Une rencontre qui a permis à ces syndicalistes d'analyser la situation de la Senelec, mais également préparer un rapport pour les prochaines échéances électorales, à savoir les élections des délégués du personnel et les élections de représentativité syndicale.



Selon eux, la Senelec est une entreprise en plein essor certes, mais il y a beaucoup de réformes qui avaient été annoncées mais jusqu'à présent non suivies d'effet. "La preuve depuis 2000 jusqu'à nos jours, l’État n'arrive pas à apporter des changements radicaux pour inverser la tendance pour que la population puisse avoir une électricité vraiment de qualité et à moindre coût", a souligné Al Hassane Ba, Sg SUDETEN, évoquant le problème de planification au sein de la société nationale d'électricité.



Les membres de l'organisation syndicale, SUDETEN n'ont pas manqué de dénoncer la gestion de la directrice des ressources humaines « dont la règle de conduite n'est plus le mérite et la compétence, mais plutôt le clientélisme. Au niveau du SUDETEN nous avons constaté qu'à chaque nomination, à chaque recrutement nos militants sont laissés en rade », a déploré le secrétaire général et ses camarades syndicalistes, invitant le directeur général de Senelec à faire la part des choses entre ses activités politiques et la gestion de la société.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/SENELEC-le-SUDETEN-invit...

Accueil Envoyer à un ami Partager