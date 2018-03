SENELEC signe des accords avec Enedis, EDF et Smartgrids pour une meilleure distribution de l’électricité Pour l’amélioration de la distribution de l’électricité sur l’ensemble du territoire national et la réduction du prix, SENELEC a signé, ce vendredi des accords de partenariats avec EDF et ENEDIS des entreprises françaises d’électricité. Conscient de l’expertise française dans ce domaine, Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de SENELEC, assure qu’avec ces collaborations sa structure fera un bond avant pour l’intérêt de la clientèle.





Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Mars 2018 à 17:31



