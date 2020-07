SERIGNE MODOU BARA DOLLY : "Je souhaite un audit de la distribution de l'aide alimentaire à Touba et la construction de routes à..." Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : "Malgré la crise sanitaire qui a fini de provoquer une crise économique au Sénégal et dans le monde, le Président Macky Sall a bien été à la hauteur des attentes des Sénégalais..." voilà qui est l'avis de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké. À Touba pour soutenir quelques familles en cette veille de Tabaski, le chef religieux et leader politique de l'Apr en a profité pour solliciter des routes pour plusieurs localités de la cité religieuse comme Sam, Tindôdi, Darou Karim et Touba Fall. Évoquant la distribution de l'aide alimentaire à Touba, il ne manquera pas de souhaiter la mise en place d'une mission d'audit pour éclairer la lanterne des populations sur ce qu'il considère comme étant une nébuleuse...Source : https://www.dakaractu.com/SERIGNE-MODOU-BARA-DOLLY...

