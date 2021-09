SERIGNE MOUNTAKHA - ANTOINE DIOME : « La situation est vraiment difficile, mais… » « 1 milliard a été remis à remis à l’entrepreneur et… »

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

Face au calvaire inouï qu’endurent les populations de Touba suite aux inondations, le Président de la République a engagé les services d’une entreprise. C’est entre autres messages que le ministre de l’intérieur était venu délivrer au Khalife Général des Mourides dimanche. Antoine Diome dira au Patriarche de Touba l’engagement du Chef de l’État à juguler le mal avant le magal avec un plan d’urgence de 4 milliards de francs CFA.



« C’est le Président qui m’avait demandé de vous inviter lors de ma dernière visite ici, à prier pour un bon hivernage et les pluies sont arrivées en abondance. Seulement le bassin de Keur Niang n’a pu contenir les eaux drainées et c’est ce qui a provoqué les inondations. Le Président a alors demandé que le nécessaire soit fait. Le travail a été confié à Mamadou Guèye de la Svtp. Le coût total est de 4 milliards et hier seulement, le Président a dégagé la somme d’un milliard de francs qui a été donnée à l’entrepreneur. Une conduite sera installée avant le magal et après 03 autres seront mises en place. Cela n’a rien à voir avec le plan d’assainissement qui sera exécuté pour la cité et d’un coût de 20 milliards. Le bassin de Keur Niang a une capacité de 2.830 m3. Après coup, 2.000 m3 supplémentaires de capacité seront effectifs. »



Un message qui sera bien accueilli par le Khalife Général des Mourides. « La situation est vraiment difficile, compliquée, mais rendons grâce à Dieu parce que Lui Seul décide de tout », dira-t-il avant de remercier le Chef de l’État pour sa diligence...



www.dakaractu.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos