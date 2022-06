SESSION PARLEMENT DE LA CEDEAO:Abdou Mbow alerte sur les risques de pénuries alimentaires face aux tendances inflationnistes

Présent à la session du Parlement de la Cedeao, le député sénégalais a alerté sur les risques de pénuries alimentaires, susceptibles de secouer les équilibres socio-économiques des pays de la sous-région. Pire, dit-il, ces tendances inflationnistes actuelles risquent, si on n’y prend garde, d’annihiler les efforts louables consentis face au Covid-19.







Le vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a pris part, hier, à la session inaugurale du Parlement de la Cedeao qui se tient à Abuja (Nigeria). Il porte ainsi la voix du parlement sénégalais à cette importante rencontre des députés de la Cedeao, en l’absence de Moustapha Niasse empêché. «C’est avec un honneur particulier et un privilège singulier que je prends la parole devant cette auguste Assemblée pour exprimer au nom de l’Assemblée nationale du Sénégal et du peuple sénégalais, tout l’intérêt et l’importance toute particulière que nous accordons à cette grande Institution que représente le Parlement de la Cedeao. Dans le contexte difficile, à tous points de vue, que traverse notre sous-région, le continent africain et le monde entier, il est primordial pour nous autres parlementaires, représentants et porte-voix de nos peuples respectifs, de dédoubler nos efforts et d’unir nos forces pour contribuer de façon significative aux actions menées par nos gouvernements en vue de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes tous confrontés. En nous appuyant sur notre foi inébranlable en notre destin commun, et en nos valeurs partagées, nous devons pouvoir trouver les ressorts propres à nous aider à surmonter les difficultés actuelles», a d’emblée indiqué le parlementaire sénégalais. A l’en croire, le Parlement a su gravir, depuis sa naissance, de nombreuses étapes, à travers des réformes abouties, qui lui ont permis, aujourd’hui, de consolider son poids décisionnel, dans l’espace Cedeao, avec des institutions fortes et des mécanismes de fonctionnement de plus en plus performants. Seulement, en dépit des défis relevés, d’autres plus pressants, dit-il, continuent de se dresser. Il en veut pour preuve, outre les défis sécuritaires, les répercussions négatives de la crise russo-ukrainienne sur les maigres économies africaines. Ce qui lui fait dire que ces nouveaux défis exigent des députés de la Cedeao des changements d’objectifs et de paradigmes. «Face à l’inflation galopante, au lourd fardeau de la dette extérieure, nos pays font face à des risques de pénuries alimentaires, susceptibles de secouer nos équilibres socio-économiques. Le Président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l’Union Africaine, n’a pas manqué, lors d’une récente visite en Russie, d’alerter la Communauté internationale sur l’injustice qu’il y aurait de faire porter à l’Afrique, les conséquences négatives des sanctions économiques, issues de cette crise. Car, les tendances inflationnistes actuelles, risquent, si on n’y prend garde, d’annihiler les efforts louables que nous avons consentis face à l’épidémie du Covid-19 et qui nous avaient permis de démontrer à la face du monde une exceptionnelle capacité de résilience», explique Abdou Mbow. Il nous faut, ajoute-t-il, resserrer les rangs et rechercher les solutions urgentes à proposer à nos gouvernements pour un réajustement stratégique de nos systèmes économiques et nos politiques et stratégies de développement endogène.



