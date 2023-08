SETER : Moïse Sarr est nommé président du conseil d’administration Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Moïse Sarr, ancien secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur est nommé président du conseil d'administration de la Société d'exploitation du Train express régional (SETER), entreprise chargée de l'exploitation du TER, le Train express régional. «Heureux d'intégrer la famille ferroviaire, je ne ménagerai aucun effort, avec le soutien de toutes et de tous, pour donner une nouvelle impulsion à l'un des projets les plus structurants et innovants de la présidence de Macky Sall», a écrit Moïse Sarr sur sa page Facebook. M. Sarr remplace Stéphane Volant. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/seter-moise-sarr-est-nomme-pre...

