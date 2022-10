SF Capital annonce l'acquisition de la majorité des actions MICROSEN Sénégal : SF Capital annonce « l’acquisition par ses soins de la majorité des parts de MICROSEN » Dans le cadre de sa stratégie de repositionnement dans le secteur des Services Financiers de la sous-région et ce, à différents niveaux du marché, SF Capital a le plaisir d’annoncer l’acquisition par ses soins, de la majorité des parts de MICROSEN SA. Précédemment détenue par le groupe CCBM et le groupe NSIA Assurance, MICROSEN S.A est la première société anonyme de microfinance agréée par le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan en 2010, après un avis favorable de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’objectif principal de MICROSEN SA est de faciliter l’accès aux services financiers pour les populations généralement exclues du système bancaire traditionnel et d’accompagner le développement de leurs activités génératrices de revenus. Dans cette nouvelle phase de croissance, SF Capital compte repositionner MICROSEN SA afin de relever les défis du secteur, à travers des approches créatives et innovantes ainsi que sur la technologie, pour créer de la valeur ajoutée et jouer sa partition dans l’amélioration des conditions de vie des populations.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022

Avec cette nouvelle acquisition, MICROSEN SA fait une déclaration d’intention à ses clients, partenaires et collaborateurs, que l’institution peut désormais compter sur un investisseur aux références solides et reconnues dans le secteur financier avec plus de 700 millions d’Euros de lignes de financement levées pour des institutions financières au Nigéria, au Ghana et au Sénégal.



SF Capital a pour ambition de faire de MICROSEN SA, la première institution de microfinance au Sénégal, dans les 5 prochaines années, et l’une des premières en Afrique d’ici 10 ans. SF Capital est un cabinet panafricain spécialisé, présent à Dakar, à Maurice et à Dubaï, qui offre des services de conseil indépendants et exhaustifs en matière de financement structuré, de financement d’entreprises et de projets et du commerce international.



Depuis 2017, SF Capital a mobilisé plus de 7 milliards d’euros pour des projets d’infrastructures et des banques en Afrique. SF Capital est connue pour ses capacités uniques de structuration de financements qui prennent très souvent en compte le contenu local, c’est-à-dire l’implication des PME/PMI africaines dans la mise en œuvre de ses projets d’envergure.



Avec la récente acquisition de la majorité des parts de MICROSEN SA, la banque sera le principal canal par lequel ils soutiendront les segments des PME/PMI. Sous leur direction, MICROSEN SA adoptera une approche chaîne de valeur sur le marché, fournira une plateforme bancaire numérique robuste et renforcera l’autonomisation des femmes et des jeunes qui sont les piliers de notre stratégie de développement panafricaine, selon Moustapha Sow, fondateur et PDG de SF Capital.

