SIA 2020 : le Sénégal tire un « bilan largement positif » de sa participation

Le bilan de la participation du Sénégal au Salon International de l’agriculture (Sia) de Paris est « largement positif », a révélé Abdoulaye Diop, co-commissaire des expositions au niveau du stand du Sénégal et président de la Chambre de commerce de Thiès.

« Le bilan de notre participation à ce salon est largement positif. De l’organisation à l’exposition, en passant par les visites au niveau des stands. Le Sénégal a fait une belle participation à ce Salon », a-t-il souligné lors d’un point de presse, en marge la « journée du Sénégal».

«Le Sénégal a eu l’un des stands les mieux décorés au Pavillon 5.2. Nous nous sommes également bien organisés pour offrir une bonne visibilité à nos institutions et les entreprises exposantes, constituées majoritairement de femmes », a ajouté Ibrahima Mendy, Directeur de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (Daspa) et co-commissaire des expositions.



Ainsi, il signale que le nombre de visite a aussi, augmenté par rapport aux deux dernières éditions. « Durant les huit jours que nous avons passé à ce salon, 3 000 visiteurs sont passés au niveau du stand du Sénégal. Comparée aux éditions 2018 et 2019, nous avons eu beaucoup plus visiteurs à la même période. C’est une satisfaction pour nous. Parce que le salon, ce n’est pas seulement des achats, mais les visites. Certains y viennent pour découvrir et acheter, d’autres pour visiter et chercher des partenariats avec les exposants et les institutions », a-t-il souligné.



A retenir que le Sénégal participe à la 57ème édition du SIA avec une délégation, composée de 28 exposants et de 16 institutions aussi bien, dans le domaine de l’Agriculture que dans celui de l’Elevage.



