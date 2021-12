SIDI 2021: « Il faut accompagner le secteur de l’immobilier pour rassurer la Diaspora… »

Plusieurs autorités et chefs d’entreprises ont fait le déplacement à la Bibliothèque nationale de France François Mitterand, pour prendre part à la première édition du Salon de l’Investissement et du Développement de l’Immobilier (SIDI).



Son Excellence M. El Hadji Maguette Seye Ambassadeur du Sénégal en France a confié que « l’événement organisé par Septafrique Groupe a montré qu’il y’a aujourd’hui beaucoup de structures, beaucoup de mécanismes pour accompagner le secteur de l’immobilier, mais aussi pour rassurer la diaspora… ».



L’Ambassadeur avait à ses côtés, S.E.M le Consul Général, Amadou Diallo, S.E.M Cheick Koita, Ambassadeur du IHRC et président de O.B.A, Madame Khady Diouf, Directrice Générale d’Everest Finance, Mme Dina El Kadry, Directrice Générale d’Alpha Digicrédit, M. Abdoul Kassé Directeur Général, BHS Paris et plusieurs autres personnalités…





