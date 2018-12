SIIW avec Famsy Niang Ballo : " On a une fois annoncé ma mort sur les réseaux sociaux" L'émission people SIIW de Leral Tv est allée à la découverte du chanteur Sidy Niang alias Famsy Niang Ballo. Au cours de son entretien avec Fodé de Dinama Nekh, l'enfant chéri de Thiès est revenu sur son parcours, ses relations avec les autres artistes, ses difficultés dans le milieu du Show Biz et ses projets. L'auteur du titre "Sama Néné Gallé" a aussi évoqué le jour où on a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux.

