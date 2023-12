SNCS : Des cheminots courent derrière 13 milliards FCfa, depuis plus de 15 ans ! Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

Depuis bientôt une quinzaine d'années, les membres du regroupement national des cheminots courent toujours derrière un contentieux social avec l'État. Ils se sont retrouvés en assemblée générale, à Thiès, pour interpeller le président de la République Macky Sall, afin qu'il donne des instructions au ministre des Finances et à l'ensemble des autorités compétentes concernées par ce dossier, pour «prendre en charge le plus rapidement possible, des mesures pour trouver une solution à nos préoccupations». Ces anciens travailleurs du rail membres de l'ex SNCS et de l'ex FCS, très en colère, se décident à «dérouler un plan d'action à chaque fois que le besoin se fait sentir pour hurler (leur) mécontentement face à cette situation qui perdure». Au cours de cette rencontre, ayant réuni un nombre important de cheminots venus de plusieurs localités du pays, les plaignants n'ont surtout pas manqué de rappeler au ministre des Finances «l'annonce qu'il a été faite parlant de paiement de nos indemnités forfaitaires qui s'élèvent à 13 milliards FCFA».





Source : Source : https://www.jotaay.net/SNCF-Des-cheminots-courent-...

