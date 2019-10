SOKHNA MOUSLIMATOU MBACKE BINTOU CHEIKHOUL KHADIM

Elle mémorisa le coran qu’elle calligraphia sous l’égide de Serigne Dame Abdou Rahmane Lô qui l’initia aux sciences religieuses. Elle completa sa formation auprès de Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana.

Très tôt interessée par l’hagiographie (Siira), elle fit des recherches poussées sur la vie et l’œuvre des Ummahatul Muminun ( Les meres des croyants) pour s’inspirer de leur exemple.

C’est cette passion qu’elle nourrit pour son père et guide spirituel qui la conduisit à écouter les récits des contemporains de Cheikhoul Khadim. Il lui arrivait de retenir Serigne Moussa KA entre deux et trois mois pour que celui-ci lui récite les épisodes de la vie du Cheikh.

C’est sur son insistance que le poète ( Segne Moussa KA) a composé Jazzhu Shakur Jerri Ji qui raconte la vie du Cheikh de 1903 à 1927.

Éducatrice très rigoureuse, c’est elle qui officiait en tant qu’enseignante auprès des filles qui étaient à sa charge et dont la plupart étaient ses homonymes ou des filles des autorités religieuses. Elle supervisait aussi personnellement le travail de la cuisine pour lequelle elle avait un don.

Cependant la dimension la plus connue de Sokhna Mouslimatou est sans doute l’abnégation dans le travail et dans la recherche du gain licite (kazbul halal).

Débutant par le commerce de gros particulièrement dans le ciment à partir de 1945, elle se singularise dans l’agriculture très révolutionnaire avec une voiture en 1950. On estime à 30 tonnes sa production agricole sans compté la culture maraîchère et d’autres cultures exotiques. On lui doit aussi le reboisement du régner entre Ndame et Darou Salam.

Dans le domaine du textile, elle avait assuré une production régulière et assistait les tisserands dans le choix des modèles et couleurs.

Dès 1958, Sokhna Mouslimatou Mbacké se lance dans l’industrie de la transformation des céréales avec une capacité de 20 tonnes par an.C’est ainsi qu’elle a assuré le ravitaillement des pèlerins sénégalais entre 1961 et 1963. Elle ravitaillait également l’armée sénégalaise.

Employant plusieurs personnes avec un parc automobile important pour la distribution du couscous,elle fut désignée par le Président Senghor comme une personne qui était en avance sur son temps. Ce qui lui a valu d’être parmi les premières citoyennes à être décorée Chevalier de l’Ordre National du Mérite dès 1962.

Cette surcharge d’activités cachait une adoratrice dévouée qui s’adonnait régulièrement à la lecture du Coran, au jeûne et aux prières surérogatoires.

C’est en 1968 qu’elle a rejoins son Seigneur après avoir fortement marquée son époque.

Que Dieu par la Grace du Prophète ﷺ et la bénédiction de l’éternel serviteur, répande Sa Miséricorde sur elle.