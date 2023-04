SONAGED : Korité, ville propre, avec 2 500 agents Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

La Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a annoncé avoir mobilisé à Dakar 2500 agents de la propreté dans le cadre du dispositif de collecte et d’évacuation des déchets de l’opération ‘’Korité ville propre’’. ‘’Ce dispositif mis en place comprend également 270 véhicules de collecte de déchets’’, a précisé son secrétaire général, Ousseynou Kâ, lors du lancement de l’opération ‘’Korité ville propre’’. La SONAGED a organisé dans la nuit de mercredi à jeudi une tournée de nettoiement des marchés et grandes artères de la capitale sénégalaise. Le dispositif de collecte et d’évacuation des déchets de l’opération ‘’Korité ville propre’’, a-t-il précisé, va se déployer dans la capitale autour de ‘’211 lieux de culte (mosquées), de 63 marchés et sur les grandes artères’’. Il a rappelé qu’une ‘’forte production de déchets, surtout de déchets d’emballage’’, est notée à Dakar, à l’occasion de chaque fête de Korité. Ainsi, c’est pour éviter un ‘’débordement’’ des déchets dans les lieux ciblés, que la SONAGED a mis en place ce dispositif de collecte et d’évacuation, a-t-il expliqué. Selon lui, le dispositif de l’opération ‘’Korité ville propre’’ va maintenir et renforcer le système de collecte nocturne des déchets, mis en place dans le cadre de l’opération spéciale ‘’les nuits du ramadan’’. Ousseynou Kâ a appelé les populations à la ‘’responsabilité et à la collaboration’’ en mettant les déchets dans des poubelles, et à éviter les dépôts au sol ou dans les caniveaux. ‘’Nous appelons les populations à utiliser les réceptacles disponibles, comme les points de regroupements normalisés (PRN), des points propres et des bacs de rue des grandes artères pour y déposer les déchets’’, a-t-il ajouté. Il a souligné que pour sa première année d’existence, la SONAGED souhaite avoir ‘’zéro déchet’’ dans les grandes artères de la capitale durant la Korité 2023. Le lancement de l’opération ‘’Korité ville propre’’ est également effectif dans les capitales régionales et départementales du pays, a-t-il signalé. ‘’Toutes les délégations régionales et départementales de la SONAGED ont procédé, à leur niveau, au lancement de cette opération préparatoire de nettoiement dans le cadre de la Korité 2023’’, a-t-il indiqué. La SONAGED invite les populations à contacter ses services à travers le numéro vert 202 123, en cas de défaillance dans la collecte, en vue d’apporter les correctifs nécessaires.











Source : Source : https://www.jotaay.net/SONAGED-korite-ville-propre...

