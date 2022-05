SONAGED SA : Mame Diarra Fam approuve et adoube l'UCG qui traduit l'employabilité des jeunes Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 22:21 | | 0 commentaire(s)| Une session ordinaire unique sur le projet de loi n° 06/2022 autorisant la création d'une société anonyme dénommée Société nationale de gestion intégrée des déchets ( SONAGED S.A ) a été votée ce matin à l'assemblée nationale. La députée Mame Diarra Fam approuve l'idée et se réjouit du travail de l'UCG qui traduit l'employabilité des jeunes. "On aura des résultats d'autant que le Dg de l'UCG est un immigré de retour et qu'il n'est pas comme les autres", a-t-elle déclaré en marge du vote du projet de loi.



