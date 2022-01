SONKO, LE DG LAT DIOP NE BOXE PAS SUR LE MÊME RING QU'UN ACCUSÉ DE VIOL ( Edouard Latouffe ) L'opinion aura constaté depuis un certain temps, qu'une minorité bruyante, insolente, agressive et aveugle, se particularise tristement et sans aucune pudeur, par des sorties malheureuses, qui renseignent à suffisance sur leur personnalité réelle. Leur cible s'oriente essentiellement vers ces hauts cadres intègres et loyaux à l'Etat.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

On ne leur reproche que leur engagement politique auprès du Président Macky Sall . Sonko, toujours lui , encore, déboussolé, désorienté et gravement affaibli et perturbé par une affaire de mœurs. Quand on est accusé de délits aussi gravissimes, comme le viol et les menaces de mort, on ne doit plus avoir voix au chapitre. On doit plutôt faire amende honorable, se taire et s'éclipser de l'espace public.



La vérité est que Sonko a constaté amèrement, sa population virtuelle se fondre comme beurre au soleil. Son discours ne perce plus les masses. L'ombre d'Adji Sarr le poursuit. Il s'en débarrasse difficilement. Les victimes innocentes de sa "première vague criminelle", l'empêchent de tourner en rond. L'homme au patriotisme numérique et au courage digital, milliardaire, après seulement dix ans de présence effective dans l'administration, a décidé, par un instinct de survie politique, de vider son chargeur sur le DG Lat Diop, ce cadre intègre et compétent, qui a assumé antérieurement à sa nomination à la tête de la Lonase, des prérogatives de puissance publique, sans jamais traîné une seule casserole



Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la bonne tenue des finances de la Lonase par le DG Lat Diop, a permis à l'entreprise de faire des bonds extrêmement importants et de dépasser,, largement les objectifs contenus dans le contrat de performance qui le lie à l'Etat du Sénégal.Nul ne peut apprécier un Directeur général mieux que ces employés qui ne l'ont certes pas nommé, mais qui ne regrettent pas de le voir gérer de main de maître une société en pleine mutation. Le DG Lat Diop, lui, se concentre sur les questions essentielles.



A Golf Sud où il est le leader incontesté et incontestable, les populations lui réaffirment quotidiennement leur soutien indéfectible. Son temps et son énergie, il les mobilise à installer durablement l'entreprise sur les rails de la performance et à accompagner les initiatives citoyennes et politiques de sa base. Il n'a pas de temps à consacrer à un nain politique de la trempe de Sonko, qui peine à se relever de son traumatisme électoral de 2019. Le DG Lat Diop n'a pas une seconde de son temps à consacrer aux dérives verbales d'un aigri et d'un éternel frustré. Frustré de n'avoir pas compris le refus des populations sénégalaises de ne pas le suivre dans sa seconde vague meurtrière. Frustré de constater qu'il n'inspire plus confiance à une frange importante de l'opposition. C'est paradoxal que de constater que ce n'est qu'au Sénégal qu'un pervers sexuel, violeur multirécidiviste, s'arroge en donneur de leçons.









Edouard Latouffe, responsable politique Apr à Thies, cadre à la Lonase .

