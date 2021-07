SONKO sur la gestion des 1000 milliards du fonds Force-Covid : «C’est un crime contre le Peuple sénégalais »

Le leader de PASTEF a tenu un point de presse ce vendredi pour essentiellement parler de la pandémie qui fait des ravages au Sénégal. Pour Ousmane SONKO, la situation est critique au regard des nombreuses victimes qui sont quotidiennement enregistrées. Situant les responsabilités de ce désastre sanitaire, il pointe un doigt accusateur vers le chef de l’Etat.







« Macky SALL a reçu un rapport lui disant que le variant Delta qui fait des ravages était au Sénégal. Au lieu de prendre, dès lors les mesures nécessaires, il a préféré s’engager dans une tournée, en déplaçant des militants à travers des bus », accuse Ousmane SONKO qui estime qu’il ne peut y avoir une plus grande irresponsabilité. Et à ce propos, il s’en prend aux analystes qui « ne vont pas au fond des choses » et qui mettent Opposition et Pouvoir dos à dos. « C’est malhonnête de mettre l’opposition et le Pouvoir dos à dos. Les bulletins d’informations sur la situation du pays Macky SALL est le seul à les recevoir », dit-il.



Le député trouve aussi scandaleuse la gestion des 1000 milliards du fonds Force-Covid et l’assimile à une « non-assistance à un peuple en danger ». Selon lui, cette manne financière, cotisée par les sénégalais pour faire face à la pandémie, a été dilapidée. A l’en croire, seuls 112 milliards ont été dédiés à la Santé alors que le pays fait face une crise sanitaire. « C’est un crime contre le Peuple sénégalais », lance-t-il.







Ne s’arrêtant pas à la dénonciation, Ousmane SONKO qui explique ce qu’il aurait faire pour endiguer la propagation du virus, invite les Sénégalais à respecter les gestes barrières.





